انت الأن تتابع خبر هل قصد حسام حبيب طليقته شيرين بأغنية كدابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت أغنية "كدابة" التي طرحها الفنان المصري، حسام حبيب، مساء السبت، جدلا واسعا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن كلماتها بدت وكأنه يقصد فيها زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.



ورغم نفي كاتب الأغنية عمرو المصري بأن تكون الأغنية موجهة إلى شيرين، وبأنه تم العمل عليها العام الماضي خلال ارتباط النجمين المصريين، إلا أن الكثير من المتابعين خالفوه الرأي، وأكدوا بأن الظروف التي عاشها الثنائي في فترة زواجهما وطلاقهما تثبت بأنه يتحدث عن شيرين.



وجاء في كلمات أغنية "كدابة": كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة.. نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا.



ولم يكن هذا الجدل الوحيد حول الأغنية، بل اتهم المنتج والموزع محمد شفيق صنّاع أغنية حسام حبيب باقتباسها من أخرى أنتجها لمحمود عز منذ شهر تقريبا، وحملت اسم "بياعة".



لكن ملحن أغنية "كدابة"، إسلام رفعت، نفى بشدة أن يكون قد اقتبسها من أغنية أخرى، ووثق عبر حسابه في فيسبوك فيديوهات يثبت بها أنه هو صاحب اللحن الأصلي لأغنية "كدابة"، مشيرا إلى أنه تمت سرقة موسيقاه.



وكتب رفعت عبر حسابه في فيسبوك: أنا مكنتش هرد.. بس مضطر أرد لأن اللي بيحصل دة قلة أدب وتطاول، لسه جايلي تليفون دلوقت من صديق ليا بيقول إني في حد كاتب بوست اني واخد لحن أغنية حسام حبيب من أغنية لمغني أنا اعرفه معرفة شخصية واشتغلت معاه بالفعل وعلاقتي بيه أنه مغني، وأنا ملحن وموزع يعني واضح مين اللي بيسمع من التاني.



وأضاف رفعت: مستحيل مستحيل مستحيل أنا اللي بقول إنه يكون توارد أفكار أو خواطر أو نغمات، أنا مسروق بالمللي وبالهارموني حتى، هو برافو عليه محاولة حلوة منه انه ينط علي بروباجندا حسام حبيب ويحاول نجيب سيرتة ويمكن تصيب معاه.. بس أنا هخليها تصيب معاه انه يتشهر بأنه غير أمين ومعندوش ضمير نهائي.



وتابع ملحن "كدابة" حديثه: كل الناس عارفيني كويس وعارفين شخصيتي إني عمري ما أعمل حاجه "بالخسة دي" او بالسذاجة دي!! إني اخد حاجه إبداعية في أكتر حاجه بحبها وهي الموسيقي من حد أو اقتبس جملة من هنا أو من هنا والحمدلله أعمالي كلها بتتكلم عني.



وأوضح: الأغنية دي (كدابة) الشاعر عمرو المصري بعتلي كلامها من شهر مايو 2023 اللي فات تقريبا وأنا لحنت الكلام وعملت شكل ليها وبعتناها لأكتر من مطرب من ضمنهم حسام وبالفعل كانت من نصيبه، والأغنية جاهزة من فترة كبيرة جدا ولكن حسام اللي كان بيأخر.. ومرفق في البوست فيديو أنا مصورة بإيدي من الكمبيوتر بتاعي متوثق فية تاريخ الأغنية وصوتي في الديمو.



واختتم إسلام رفعت حديثه: آخر حاجه عايز اقولها إني معايا كل ما يثبت أن اللحن بتاعي من مستندات واني هتخذ كل الإجراءات القانونية مع أي حد جاب سيرتي او اتكلم عليا بشكل مسئ وحاول ينط وعايز يتشهر .