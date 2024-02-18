انت الأن تتابع خبر فيفي عبده: هقابل ربي وأنا مطمنة والرقص مش حرام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، أنها لا تخاف الموت، مؤكدةً على عيشها حياتها بما يرضي الله تعالى.



وقالت، إنها لم تفعل ما يعصي الله أو يضرّ بالبشر؛ ما يجعلها مطمئنة لمصيرها بعد الموت.



وكشفت عبده في برنامج "عندي سؤال"، عن طلبها من حفار القبور تجهيز قبرها، وأنها تحرص على زيارة المقابر بشكلٍ متكرر.



ومع ذلك، أعربت فيفي عن أمنيتها في طول العمر حتى تقضي وقتًا أطول مع عائلتها وأحفادها، خاصةً وأن العمل والنجومية قد شغلا معظم حياتها وحالا دون تمتعها بمراحلها المختلفة.



وقالت: والله بكل مرة أصلي فيها بدعي ربنا يطول عمري.. عشان أعيش كمان.. نفسي أعيش عمري عشان أنا ما عشتهوش.



وأوضحت فيفي أنها لا تعتبر مهنة الرقص محرمة دينيا، فهي بنظرها مهنة كسائر المهن ولها جمهورها ومن يقدرها، مؤكدة بأنها لم تفكر يوماً بحرمانيته.



مشيرة إلى أن الجمهور يظلم الفنان ويتهمه بابتعاده عن الله، وهذا أمر خاطئ؛ فالكثير من الفنانين قريبون من الله وصلتهم به قوية.



ولفتت إلى أنها أدت فريضة الحج 5 مرات، كما أدت العمرة 37 مرة، وتعتبر نفسها محجبة وتطلب الهداية من الله، قائلة: أنا محجبة عن أذى الناس.. ومحجبة عن الظلم.. ومحجبة عن كل شيء سيء .. وأنا راقصة محترمة".



ونوهت فيفي، إلى أنها لم ترقص يوماً في مكان سيء، بل كانت تختار الأماكن المحترمة، وابتعدت عندما كبرت عن ارتداء بدلة الرقص.



وكشفت فيفي خلال اللقاء أنها تزوجت 5 مرات فقط خلال حياتها، ولم تفكر بالعيش دون رجل؛ لأن الزواج هو شرع الله.



وأشارت إلى أن زوجها الرابع كان حب حياتها، ومازالت تشتاق له حتى اللحظة، مبينة أنها انفصلت عنه؛ لأنه خيّرها بينه وبين الفن.



وبينت أن زوجها محمد الدايراوي هو من أحبها وأقنعها بالزواج منه، معقبة: الست الذكية تتجوز اللي يحبها مش اللي تحبه.. وهو رجل طيب وجدع وحبو ليا أقنعني اني أتجوزه وجاء حبي ليه مع الوقت.



وتطرقت فيفي للحديث عن طفولتها وعلاقتها بوالديها، منوهة إلى أن زواج والدها من سيدة أخرى شكّل لها ولشقيقاتها عقدة من تعدد الزوجات جعلتهن يرفضن زواج أزواجهن بسيدة أخرى.



وقالت، إن والدها كان رجل جميل وكريم وطيب، وكانت تبحث عن شخص مثله في زيجاتها، بينما كانت والدتها سيدة عادية.



وأضافت أنها عاشت بفقر كبير خلال حياتها؛ ولذلك كانت ترتدي الجلابية خلال رقصها، ولم ترتدي بالبداية بدلة الرقص.



مبينة أن ابنتيها لم تتعرضا خلال حياتهما "للمعايرة" بمهنتها، على العكس كانتا تلقيان حفاوة وحبًّا كبيرين بسببها.



ورفضت فيفي الحديث عن ابنتها الثالثة بالتبني، موضحة أنها رزق من الله، وهي بالمدرسة وتزورها باستمرار.



وفي السياق الفني، بينت فيفي أن الوسط الفني اليوم تغير كثيراً وفيه كثيرا من "الشللية"، ما أدى لاستبعادها من أعمال كثيرة.



ورفضت فيفي ترشيح أي فنانة لتجسيد مسيرة حياتها في عمل، مبدية رغبتها الكبيرة بتقديمها بنفسها، معقبة: هسميها صالون فيفي عبده وأنا أسردها .