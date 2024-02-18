انت الأن تتابع خبر ورد الخال تسخر من شقيقها يوسف الخال ونيكول سابا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحرجت الفنانة اللبنانية ورد الخال، شقشقها الفنان يوسف الخال بعدما قامت زوجته المغنية نيكول سابا بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات لها ولزوجها وابنتهما عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وهم يمارسون رياضة التزلج على الجليد.

وقالت ورد الخال في تعليق : "بدي افهم بس كيف طلعتي بالتليسياج وانت ما بتطلعي ب الأسانسور" .

الأمر الذي عرض شقيقها الفنان يوسف الخال للشخرية من قبل المتابعين .

نشرت نيكول سابا صوراً وفيديوهات لها مع زوجها يوسف الخال، وابنتهما الصغيرة نيكول، خلال قضائهما عطلتهم على الثلج في منطقة فاريا في لبنان.

وتخطت نيكول خوفها من العلو، وركبت في التيليسياج أكثر من مرة إلى جانب يوسف، لكي تستمتع بالمنظر الجميل من مكان مرتفع.

كما ظهرت نيكول الصغيرة، ابنة الثنائي، مرتدية ثياب الثلج، مع ماسك للحرارة المتدنية، وهي تمارس رياضة التزلج ، وعلى الرغم من أن ملامحها ليست واضحة في المنشورات، إلا أن هذا أول ظهور رسمي لها منذ ولادتها .