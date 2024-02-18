نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند عبد الحليم تنضم لمسلسل "غير صالح للنشر" على راديو إنرجي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة هند عبد الحليم لمسلسل "غير صالح للنشر" ويشاركها البطولة الفنان محمد سلام على إذاعة إنرجي في رمضان 2024، والعمل سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب وإخراج زهرة رامي.



آخر أعمال هند عبدالحليم

تألقت هند عبد الحليم، مؤخرًا في مسلسل أزمة منتصف العمر ويدور المسلسل حول حياة فيروز، التي تعاني إحباطًا وتخبطًا في المشاعرومللًا من الحياة الزوجية نتيجة زواجها المبكر من رجل يكبرها في السن بـ 30 سنة، الأمر الذي يجعلها تتودد إلى زوج ابنتها التي ربتهاوتتطور العلاقة بينهما إلى قصة حب ممنوعة وتتوالى الصدمات.

والمسلسل بطولة كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رشدي الشامي، رنا رئيس، بمشاركة هند عبد الحليم وركين سعدوهاجر عفيفي، وضيفة العمل سلوى محمد علي.

طلاق هند عبدالحليم

وتصدرت الفنانة هند عبد الحليم حديث مواقع التواصل الاجتماعي في يناير الماضي، بعدما فاجأت الجمهور بطلاقها من كريم قنديل، دون الكشف تفاصيل الطلاق.

بدأت القصة بمنشور كتبته هند عبد الحليم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية ستوري، تعلن فيه انفصالها رسميا عن زوجها كريم قنديل، حيث سألتها إحدى متابعيها هل هي عزباء أم لا لترد عليها عبد الحليم قائلة "نعم عزباء"، ليدخل جمهورها في حالة صدمة كبيرة حيث لم يكن يعرفوا بالأمر.