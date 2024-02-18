نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. ميريت الحريري ضيفة برنامج " واحد من الناس" على الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة من برنامج “واحد من الناس” في العاشرة مساء غدًا، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، والتي تأتي في إطار فقرات جديدة من برنامج "واحد من الناس" بعنوان (هذا أبي ) ويتحدث أبناء النجوم والنجمات، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

أسرار وكواليس عن الفنان الراحل عمر الحريري

وتكشف ميريت الحريري خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن الفنان الراحل ومنها بدايته الفنية وعلاقته القوية بالزعيم عادل إمام، وعن إصابته بمرض سرطان العظام وإخفاء حقيقة مرضه عنه، وآخر لحظات في حياته وكان يقدم دور على خشبة المسرح وسقط مغشيا عليه، وعقب وفاته قامت بإهداء مقتنيات الوالد للمركز القومى للمسرح، وأكثر الأعمال القريبة من قلبها لوالدها، وهل كانت هناك وصية للنجم الراحل قبل وفاته.

ميريت الحريري تكشف علاقتها بالفن واصابتها بالمرض

كما تتحدث عن نفسها وعلاقتها بالفن وبدايتها وإصابتها بالمرض وقدرت تعالج المرض بالفن.



آخر أعمال عمر الحريري

يذكر، أن أخر أعمال الفنان الراحل عمر الحريري، مشاركتها في مسلسل سمارة، الذي شارك به إلى جانب الفنان غادة عبد الرازق والفنان ياسر جلال، وخاضت به السباق الرمضاني لعام 2011، ودارت أحداث المسلسل داخل إحدى الحارات الشعبية خلال فترة اﻷربعينيات ورصد قصة فتاة تدعى “سمارة”، لتي تمتهن الرقص ويتصارع تجار المخدرات للفوز بقلبها بمساعده أمها المعلمة ويصل الأمر إلى قتل كل من أحبته وتتوالى الصراعات والانتقام، وحقق العمل نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه.