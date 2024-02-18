أبرز أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “ حدوتة منسية” بمشهد "فلاش باك" بين سوسن بدر و" نوح " محمود حجازي وهو يكتشف حقيقة أنه ليس له أهل وأن سوسن بدر قامت بتربيته.

سوسن بدر تحذر أبنها الأكبر

وبدأت أحداث الحلقة بتحذير سوسن بدر ابنها الأكبر " هاشم " من " خيرت " أحمد فهيم ولكنه لا يبالي.

محمد علي رزق يسافر دمياط لحل مشكلة ابن شقيقه

ويسافر الدكتور عمرو " محمد علي رزق " لأخيه " نوح " دمياط ومعه أبن شقيقه هاشم الذي يتعرض لتهديد من هكر انترنت وأجبروه على ارتكاب كوارث لايذاء الناس ولكن بعد أن يكشف السر لـ " نوح " يساعده من خلال مباحث الانترنت.

ترك سوسن بدر منزل طارق صبري

وفي مشهد آخر، نجد سوسن بدر تنصح ابنها طارق صبري بالرجوع عن خيانة زوجته ولكنه يتهرب من حديثها ويتهمها بالجنون ويتشاجر معها مما تشعر سوسن بدر باهانة كرامتها وتترك المنزل لثالث مرة بعد أن تركت منزل أبناءها الآخرين في مرتين سابقتين.

سرقة سيارة سوسن بدر

وفي نهاية أحداث الحلقة تتعرض سوسن بدر لمحاولة نصب وهي في الطريق بمنتصف الليل وتسرق سيارتها.

نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.