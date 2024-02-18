نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مازن الغرباوي يلتقي بديفيد اسكالماني ويشكره على دعمه لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالدكتور ديفيد اسكالماني المستشار الثقافي الإيطالي ورئيس المراكز الثقافية الايطالية بجمهورية مصر العربية، وخلال اللقاء شكر إسكالماني مازن الغرباوي على استضافة دولة إيطاليا كضيف شرف في الدورة الثامنة، وأكد علي التعاون المثمر والبناء الذي بدأ من الدورة السابعة واستمراره في الدورة المقبلة وهي الدورة التاسعة.

تفاصيل استضافة ديفيد اسكالماني

وأشار سكالماني إلى استمرار الحضور الإيطالي في المهرجان بدورته التاسعة وتطويره بشكل أوسع من خلال زيادة حجم المشاركة، ومن جانبه شكره الفنان مازن الغرباوي على دعمه للمهرجان في دورته السابعة والثامنة ومنحه درع المهرجان وشهادة شكر وتقدير.

وأضاف الغرباوي:" خلال لقائي مع الدكتور ديفيد اسكالماني بدأنا ترتيب بعض البرامج الثقافية المشتركة بين المهرجان وبين المركز الثقافي الإيطالي لأهمية التواجد الإيطالي بالمهرجان، كما تحدثنا عن استعدادات لمشاركة المركز في تدشين أول مهرجان بإيطاليا وهو مهرجان TIMF".

نبذة عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتهت دورته الثامنة، التي كانت تحمل اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر عباسي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.