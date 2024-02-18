نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعومي واتس تواصل تصوير مشاهد فيلمها الجديد The Friend في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة ناعومي واتس، في لقطات جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي يطرح بعنوان The Friend.

ناعومي واتس

ووفق ديلي ميل، اللقطات الجديدة ظهرت لناعومي واتس، في موقع تصوير مشاهد الفيلم بمدينة نيويورك.

والعام الماضي، كان آخر ظهور بعمل درامي للنجمة الاسترالية، حين احتفلت النجمة ناعومي واتس باحتفالية ضخمة بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد Hello Tomorrow في مدينة لوس أنجلوس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية العرض الخاص للمسلسل الجديد، الذي تنتجه شبكة أبل Apple TV +.

تفاصيل عن العمل

والمسلسل الجديد Hello Tomorrow، هو مسلسل تلفزيوني كوميدي للخيال العلمي، تم طرحه للعرض في فبراير الماضي.

ويضم في بطولته بيلي كرودب الذي يجسد شخصية باسم جاك بيلينجز، وديوشان وليامز الذي يجسد شخصية هير بورتر، وأليسون بيل، التي تجسد شخصية ميرتل مايبورن.

أيضًا تشارك في بطولة المسلسل حنيفة وود التي تجسد شخصية باسم شيرلي ستيدمان، وهانك آزاريا الذي يجسد شخصية إدي شاربلز، ونيكولاس بوداني الذي يجسد شخصية باسم جوي شورتير، بالإضافة لناعومي واتس بطلة العمل.