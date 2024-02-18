نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية منال سلامة في مسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة منال سلامة تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "صيد العقارب"، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024،



ومن جانبه، تجسد الفنانة منال سلامة دور زوجة الفنان محمود عبد المغني وتعاني من المشاكل في حياتها، وعندما تحاول حلها تجد مفاجأة تغير مجرى حياتها.



أبطال مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

آخر أعمال منال سلامة



يشار أن آخر أعمال الفنانة منال سلامة مسلسل "الأصلى" الذي شاركت في بطولته إلى جانب ريهام عبد الغفور، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.