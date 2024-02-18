نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية هاجر السراج في مسلسل "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة هاجر السراج، حاليًا في مسلسل "إمبراطورية ميم "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، وتجسد خلاله دور الابنة الكبرى للفنان خالد النبوي.

أحداث المسلسل



والمسلسل تدور أحداثه حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بينهما بسبب اختلافهم في وجهات النظر.



أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويجسد دور الأب في مسلسل “إمبراطورية ميم” الفنان خالد النبوي، وبالنسبة للأبناء فيجسدهم مجموعة من الفنانين الشباب، وهم: «نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان».



مسلسل «إمبراطورية ميم» مأخوذ عن الرواية الأصلية والتي تحمل الاسم ذاته، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بالإضافة إلى أنه تم تقديمها من قبل في فيلم سينمائي في عام 1972، وهو يناقش العديد من القضايا الاجماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.



