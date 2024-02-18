هجوم قوي من النقاد على فيلم جينفر لوبيز الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - واجهت النجمة جينفر لوبيز انتقادات كبيرة بسبب فيلمها الجديد الذي طرح مؤخرًا بعنوان This In Me... Now: A Love Story.

ووفق ديلي ميل، الفيلم في افتتاحيته، لم ينجح في تحقيق ما يتجاوز 20 مليون دولار، الذي كان من إنتاج أمازون برايم، وشاركت لوبيز في إنتاجه.

في الوقت نفسه، كانت قد نشرت اللقطات التشويقية الرسمية الأولى للفيلم الجديد للنجمة جينفر لوبيز، الذي تعود من خلاله للسينما في عمر الـ 54.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات الرسمية الأولى للفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من الخيال العلمي والتشويق، من انتاج شبكة نتفليكس، ويطرح الفيلم للعرض عبر منصة البث الرقمية، ويحمل الفيلم عنوان Atlas.

وكان أحدث فيلم طرح لجينفر لوبيز هو فيلم The Mother، ويشارك في بطولته لوسي بايز، وعمري هردويك، وجوزيف فاينس، وبول راجي، وغايل جارسيا برنال.

مشاريع جديدة لـ "لوبيز"

وكان قد طرح مؤخرًا للنجمة جينفر لوبيز، فيلم جديد بعنوان Shotgun Wedding، الذي اقيم له عرض خاص جديد في قاعة عرض TCL Chinese Theatre في هوليوود.

والفيلم الجديد Shotgun Wedding، هو أحدث الأعمال السينمائية لجينفر لوبيز، وتجسد به النجمة الكبيرة شخصية باسم دارسي، يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جوش دوهامل الذي يجسد شخصية باسم توم.

أيضًا الممثلة البارزة التي حصدت مؤخرًا جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في مسلسل قصير، جينفير كوليدج تشارك في بطولة الفيلم الجديد بدور رئيسي.

أيضًا ضمن أبطال العمل يشارك ليني كرافيتز في شخصية باسم سين، وكالي هرنانديز التي تجسد شخصية باسم جيمي، وسونيا براجا التي تجسد شحصية باسم ريناتا، وشيش مارين الذي يجسد شخصية باسم روبرت.

عودة للسينما

وتستمر النجمة جينفر لوبيز في تقديم مزيدًا من الأعمال السينمائية مسجلة عودتها من جديد للظهور السينمائي المتكرر، بعد طرحها لفيلم جديد بعنوان MARRY ME، شارك في بطولته الممثل الكوميدي أوين ويلسون.

هذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم المغني الكولمبي مالوما في دور باستيان، وكلو كولمان في دور لو جيلبر، وجون برادلي في دور كولين، وسارة سلفرمان في دور باركر دييز.