قبل عرضه.. نسرين أمين تشيد بقصة "بابا جه"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نسرين أمين تفاصيل خاصة بمسلسل "بابا جه" والذي من المقرر طرحه خلال شهر رمضان المبارك.

إشادة نسرين أمين بالمسلسل



وأشادت نسرين أمين بالقضية التي يناقشها العمل وذلك من خلال اتصال هاتفي مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، في برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، وأشارت أن المسلسل تم كتابته بطريقة جيدة، ويناقش قضية هامة وهي دور الأب في الأسرة، لافتة أن فكرته نالت إعجابها جدًا وأحبت المشاركة به، وأنها لأول مرة تعمل مع أكرم حسني وهذا ما شجعها على الاشتراك في العمل الكوميدي.



نسرين أمين تكشف شخصيتها بالمسلسل



وكشفت عن تفاصيل شخصيتها لافتة أنها تجسد شخصية زوجه أكرم حسني وتعمل مديرة مدرسة، والمسلسل مبني على القصص أو المغامرات المختلفة والشخصيات مشتركة، منوهة بأن العمل به مجموعة مميزة من الفنانين، مؤكدة أن هذا العمل 15 حلقة فقط وهي أول مرة تشارك في مثل هذه الأعمال.

أحداث مسلسل "بابا جه"



وتدور أحداث مسلسل" بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، وانتهى مؤلف الفيلم من كتابه نصف الحلقات، وتقوم الشركة المنتجة بترشيح باقي النجوم.

أبطال مسلسل بابا جه





ومسلسل بابا جه يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، النجمة نسرين أمين، والفنانة سماء إبراهيم، والعمل من إخراج خالد مرعي، والعملمكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

أحدث أعمال نسرين أمين

انتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "وقت إضافى" والذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة وتدور أحداثه في إطار لايت، تشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والمقرر عرضه تجاريا بحلول عام 2024.

آخر أعمال نسرين أمين

ويذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نسرين أمين فيلم "رهبة" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول سيد رهبة الذييعيشبأحد الأحياء الشعبية ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تمامًا، سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق بطولة أحمد الفيشاوى، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم،وعدد آخر من الفنانين، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية.