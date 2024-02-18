عرض مسلسل "صلة رحم" لـ إياد نصار في النصف الأول من رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عدد كبير من جمهور الفنان إياد نصار أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "صلة رحم"، والتي من المقرر عرضها خلال النصف الأول من رمضان 2024.



أبطال مسلسل صلة رحم



مسلسل صلة رحم يشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي،، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.



تعرف على شخصية إياد نصار في صلة رحم

ويظهر إياد نصار خلال الأحداث بشخصية حسام وهو طبيب تخدير، ومتزوج من ليلى التي تجسد شخصيتها يسرا اللوزي، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام.



إياد نصار ينتهي من تصوير مسلسل دومينو

وعلى صعيد آخر، انتهى إياد نصار خلال الفترة الماضية من تصوير مشاهده في مسلسل دومينو، والذي يجمعه بـ دينا الشربيني، صفاء الطوخي، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة، والعمل من إنتاج محمد مشيش، ومكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات.



آخر أعمال إياد نصار الدرامية

والجدير بالذكر آخر أعمال إياد نصار مسلسل تغيير جو، الذي قدمه بجانب كل من منة شلبي، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، شيرين، رزان جمال، صالح بكري، والعمل قصة منى الشيمي، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج صادق الصباح.