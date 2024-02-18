نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شبكة DMC معتادة على نقل أفضل الأعمال التلفزيونية خلال شهر رمضان، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة التي تحظى بإعجاب الجمهور. تعد قناة DMC من أنجح القنوات الفضائية في سباق رمضاني قوي، حيث تحصل الأعمال التي تُعرض على القناة على العديد من الجوائز في مهرجان الدراما.

يمتلك جمهورها العريق واسع الانتشار، حيث يُفضلها على أي قناة فضائية أخرى بسبب اختيارها الدقيق للمحتوى.

اليوم، نلقي نظرة على خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

قناة DMC هي قناة مجانية وغير مشفرة، تعمل بصورة مستقرة طوال 24 ساعة، وتحظى بتفضيل جمهور مصري وعربي واسع. تتميز القناة بإشارتها القوية والإمكانيات العالية، مما يجعلها تقدم باقة متنوعة من البرامج في مجالات مختلفة.

وقد أعلنت القناة عن باقة جديدة من الأعمال لموسم رمضان 2024.

من ضمن المسلسلات:

- "محارب" بطولة حسن الرداد.

- "سر إلهي" بطولة روجينا.

- "صدفة" بطولة ريهام حجاج.

- "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي.

- "حق عرب" بطولة أحمد العوضي.

- "فراولة" بطولة نيلي.

- "بابا جه" بطولة أكرم حسني.

- "دون سابق إنذار" بطولة أسر ياسين.

- "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني.

- "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز.

- "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق.

- "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة.

- "مسار إجباري" بطولة أحمد داش.

- "الكبير أوي الجزء 8" بطولة أحمد مكي.

- "جودر" بطولة ياسر جلال.

- "المعلم" بطولة مصطفى شعبان.

- "صدفة" بطولة ريهام حجاج.

تردد قناة DMC رمضان 2024

- التردد: 12124.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.