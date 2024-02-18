نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تعرف على شخصية ريم سامي في مسلسل "للأذكياء فقط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة ريم سامي لقائمة أبطال فريق مسلسل للأذكياء فقط، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، وتجسد خلاله شخصية أستاذة جامعية.



أبطال للأذكياء فقط



للأذكياء فقط مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته رنا رئيس، محمود البزاوي، وأوتاكا، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

ريم سامي تتصدر الترند والسبب حدوته منسية



وفي سياق منفصل، حققت ريم سامي نجاحات مرتفعة بشخصية تُقى التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر، ويُعرض العمل الحاليًا على شبكة قنوات cbc ومنصة WATCH IT، ويتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر المنصة.

قصة حدوتة منسية



حدوتة منسية يدور في إطار اجتماعي تشويقي، حول سيدة تربي أبناء زوجها، والذي يكتب جميع ممتلكاته باسمها ثم يتوفى، مما يدخلها في العديد من الصراعات معهم من أجل الحصول على ميراثهم.



والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، طارق صبري، محمد علي رزق، محمود حجازي، نانسي صلاح، أحمد صيام، هلا السعيد، وريم سامي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.

آخر أعمال ريم سامي



والجدير بالذكر آخر أعمال ريم سامي المسلسل الكويتي ماما غنيمة، والذي عُرض عبر منصة شاهد Vip في يوليو الماضي، وقدمت خلاله ريم شخصية لمياء التي تعمل كممرضة، وتتعرض لظروف مختلفة ومتنوعة في حياتها، ولها شقيقتان من جنسيات مختلفة هما ليالي دهراب الكويتية وفي فؤاد السعودية.