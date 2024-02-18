نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور منى الشاذلي.. مكتبة الإسكندرية تتسلم كتب نجيب محفوظ(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلمت مكتبة الإسكندرية محتويات مكتبة الأديب العالمي نجيب محفوظ، من ابنته أم كلثوم، وذلك بحضور مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد والإعلامية الكبيرة منى الشاذلي.

إشادة منى الشاذلي بتلك الخطوة

وأشادت الشاذلي بتلك الخطوة، كاتبة عبر حسابها على إنستجرام: "وقفت الأستاذة أم كلثوم نجيب محفوظ وشعور الارتياح والاطمئنان يملؤها، الآن أصبحت كتب والدها أديب نوبل نجيب محفوظ فى أيديٍ أمينة، حيث تسلمت مكتبة الاسكندرية العريقة وعلى رأسها د. أحمد زايد محتويات مكتبة والدها من كتب وموسوعات وروايات ترجع تواريخها للثلاثينيات والأربعينات والخمسينات وما بعدها".

منى الشاذلي تعلن عن مؤتمر خاص بمكتبة الإسكندرية قريبًا

وأضافت: "شعور لا يوصف أن أعيش ساعات بين هذه الكتب، وأطلع على الهوامش المكتوبة بخط يد نجيب محفوظ على الكثير منها.. كل التفاصيل ستعلن في مؤتمر صحفي كبير في مكتبة الإسكندرية قريبًا".

إهداء من ابنه نجيب محفوظ لمكتبة الإسكندرية



وكانت أم كلثوم ابنة الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ قد قامت بإهداء مكتبته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية، تمهيدًا لإتاحتها لرواد المكتبة والباحثين والدارسين.



تفاصيل المكتبة

وتضم المكتبة قرابة ألف وخمسمائة كتاب، تتنوع بين أعماله الروائية وكتب وقواميس وموسوعات اقتناها أديب نوبل، أو أُهديت إليه.