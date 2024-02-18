نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. نضال الشافعي يشوق جمهوره لشخصيته في مسلسل "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان نضال الشافعي لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الحشاشين"، والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال السباق الرمضاني2024، حيث شارك جمهوره بصورة له برفقة الفنان كريم عبد العزيز من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق نضال الشافعي على الصورة، تعليقًا قال فيها:"استنونا مع أخويا كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين رمضان 2024".



تفاصيل مسلسل “الحشاشين”



ويجسد كريم عبدالعزيز، دور "حسن الصباح"، شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سميت لاحقًا بـ "الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

الحشاشين إنتاج شركة سينرجي، بطولة فتحي عبدالوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصري، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



آخر أعمال نضال الشافعي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نضال الشافعي حكاية “البحث عن فتيحة”، إحدى حكايات مسلسل “حد فاصل”، تدور أحداثها فى خمس حلقات وقام ببطولتها الفنان نضال الشافعي، وتدور أحداثها فى إطار من الإثارة والمغامرة والتشويق الممزوج بالكوميديا، من خلال شاب بسيط وهو “فتيحة” يعمل مندوبا بأحد البنوك ويتمتع بحب الناس إلا أنه يتعرض لحدث غير متوقع يغير مجرى حياته رأسا على عقب، ليختفي فجأة ويبدأ الجميع رحلة البحث عنه.

مسلسل “حد فاصل”، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، وإيمان سلامة، وليلي عز العرب، وصبري عبد المنعم، وعمرو عبد العزيز، سمير بدير، والمسلسل من تأليف محمد ابراهيم عوض ومن إخراج تامر حمزة.