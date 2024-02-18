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أحمد جودة - القاهرة - بعد التوقف هاني سلامة.. تعرف على موعد عرض واعادة مسلسل أمير العوامري رمضان 2024،يقدم مسلسل "أمير العوامري" قصة صراع ملحمي بين رجال الأعمال، حيث يسود مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، تتجلى الأحداث بشكل مثير ومشوق خلال جل الحلقات، مما يثير فضول المشاهدين ويجعلهم ينتظرون الحلقات القادمة بشوق.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن موعد عرض واعادة مسلسل أمير العوامري رمضان 2024.

مسلسل أمير العوامري.. موعد عرض واعادة مسلسل أمير العوامري

يعرض مسلسل “أمير العوامري” بشكل حصري عبر شبكة قنوات النهار المصرية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر (9 مساء بتوقيت السعودية).

من المقرر أن يعرض مسلسل “أمير العوامري” الذي يعتبر من أبرز إنتاجات شهر رمضان 2024، بطولة الفنان هاني سلامة، على قناة النهار ابتداء من يوم 11 مارس 2024، ويتألف المسلسل من 30 حلقة متميزة.

مسلسل أمير العوامري.. أبطال مسلسل “أمير العوامري”

1- هاني سلامة: يلعب دور الشخصية الرئيسية في المسلسل، وهو شخصية معقدة تتنوع بين القوة والضعف، وتتغير مواقفه بمرور الأحداث.

2- خالد زكي: يقوم بأداء دور رجل أعمال ناجح يدور حوله العديد من الصراعات الشخصية والمهنية.

3- أحمد صفوت: يجسد شخصية محام ذكي وحازم يتورط في قضايا معقدة تعكس تحديات المجتمع.

4- محسن محي الدين: يؤدي دور رجل أعمال متعثر يسعى للتغلب على الصعوبات والعوائق في سبيل نجاحه.

5- هاجر الشرنوبي: تجسد شخصية امرأة قوية وعاطفية تتصارع مع التحديات التي تواجهها في حياتها.

6- سوسن بدر: تقدم أداء رائعا في دور امرأة ذكية وحنونة تلعب دورا مهما في تطور الأحداث.

7- سلاى خطاب: تجسد شخصية أنثوية متعددة الأوجه تقف في وجه التحديات بشجاعة وقوة.

8- مي سليم: تقدم أداء مميزا في شخصية شابة طموحة تسعى لتحقيق أحلامها بكل قوة.

9- ميريهان حسين: تقوم بتجسيد شخصية مركبة تواجه العديد من التحديات الشخصية والمهنية.

مسلسل أمير العوامري.. أحداث مسلسل “أمير العوامري”

تتمحور أحداث المسلسل حول صراعات الطبقة الراقية في المجتمع والصراعات الشخصية التي يواجهها أفرادها يتميز المسلسل بالتشويق والإثارة، إضافة إلى تسليط الضوء على القيم والمبادئ في وجه التحديات التي تواجه الشخصيات، مما يثري القصة بعناصر الدراما والتشويق.

مسلسل “أمير العوامري” يعد واحدا من الأعمال الدرامية المتميزة التي يترقبها الجمهور بفارغ الصبر خلال شهر رمضان ويتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا وينال استحسان الجماهير العربية.