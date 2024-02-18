رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان خالد النبوي، السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية والتي تحمل الاسم ذاته، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بالإضافة إلى أنه تم تقديمها من قبل في فيلم سينمائي في عام 1972، وهو يناقش العديد من القضايا الاجماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.

قصة مسلسل امبراطورية ميم



وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية م» في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عم اتفاقهم في وجهات النظر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



و ويجسد دور الأب في مسلسل “إمبراطورية ميم” الفنان خالد النبوي، وبالنسبة للأبناء فيجسدهم مجموعة من الفنانين الشباب، وهم:«نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان».

ما هي آخر أعمال الفنان خالد النبوي؟



وفي سياق آخر، يذكر أنه آخر أعمال الفنان خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.