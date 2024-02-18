نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أمير عيد يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير عيد، خلال الساعات الاخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انفصاله عن زوجته ليلى بعد قصة حب جمعتهما منذ الطفولة، خاصة بعدما ألغى أمير متابعتها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





انفصال أمير عيد وزوجته ليلى

وقام المطرب أمير عيد بإلغاء متابعة زوجته ليلى عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيما قامت ليلى بإلغاء متابعتها له، مما يجعل تأكيدا علي خبر انفصالهما.

ونشرت ليلى صورة لها مع شخص أخر وهو يحتضنها، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب انفصالهما، وما إذا كان هذا الشاب هوالسبب في ذلك، أم إن صديقها الجديد يلعب دورًا في الأمر.





قصة زواج أمير عيد وليلى الفاروق

و كشف المطرب أمير عيد تفاصيل زواجة من ليلي خلال تصريحات تلفزيونية له قائلا: "أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إن أحنا نجيب أكل من برا بس فى الأخر كان فى السطوح واتبسطنا جدًا، ووقتها مكنش عندي فكرة أجيب شقة ومهر وشبكة، وليلي مراتي قالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز، واتجوزنا ولازم الاهل يساعدوا فى الزواج ميطلبوش على الفاضي أنا مش رايح أشتري كرسي ولا ترابيزة.





آخر أعمال أمير عيد

ويذكر أن شارك الفنان أمير عيد في الجزء الأول والثاني من مسلسل “ ريفو” وتصدر التريند وحقق نجاح كبير بعد عرضه على منصة watch it وشارك في بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر،مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور قصة مسلسل ريفو حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقيةالتي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.