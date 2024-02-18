بعد تصدر أمير عيد التريند.. حقيقة انفصاله عن زوجته ليلى فاروق

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أمير، خلال الساعات الاخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انفصاله عن زوجته ليلى، خاصة بعدما ألغى أمير متابعتها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حقيقة انفصال أمير عيد وليلى فاروق

وانتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن انفصال المطرب أمير عيد وزوجته الفنانة التشكيلية ليلى فاروق،بعد قصة حب كبيرة، وسط صمت من الثنائى حيث لم يعلقا على الخبر على حساباتهما الشخصية بالسوشيال ميديا.





وقام المطرب أمير عيد بإلغاء متابعة زوجته ليلى عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيما قامت ليلى بإلغاء متابعتها له، مما يجعل تأكيدا علي خبر انفصالهما.

ونشرت ليلى صورة لها مع شخص أخر وهو يحتضنها، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب انفصالهما، وما إذا كان هذا الشاب هوالسبب في ذلك، أم إن صديقها الجديد يلعب دورًا في الأمر.





قصة زواج أمير عيد وليلى

و كشف المطرب أمير عيد تفاصيل زواجة من ليلي خلال تصريحات تلفزيونية له قائلا: "أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إنأحنا نجيب أكل من برا بس فى الأخر كان فى السطوح واتبسطنا جدًا، ووقتها مكنش عندي فكرة أجيب شقة ومهر وشبكة، وليلي مراتيقالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز، واتجوزنا ولازم الاهل يساعدوا فى الزواج ميطلبوش على الفاضي أنا مش رايح أشتري كرسي ولا ترابيزة.





آخر أعمال أمير عيد

ويذكر أن شارك الفنان أمير عيد في الجزء الأول والثاني من مسلسل “ ريفو” وتصدر التريند وحقق نجاح كبير بعد عرضه على منصةwatch it وشارك في بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر،مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور قصة مسلسل ريفو حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقيةالتي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينياتباسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.