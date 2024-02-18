انت الأن تتابع خبر بسبب مسلسل كريم عبد العزيز في رمضان.. من هم الحشاشين ولماذا أطلق عليهم هذا الاسم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح منذ أيام البرومو الخاص لـ مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، ومنذ عرضه وهناك تساءل من هم الحشاشين ولماذا أطلق عليهم هذا الاسم، خاصة وأن المسلسل يناقش حقبة مهمة في التاريخ، وهو ما سنوضحه في التقرير التالي.

مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

يعرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 للفنان كريم عبد العزيز وعدد من النجوم ومنهم وفتحى عبد الوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، إسلام جمال، ونيقولا معوض، وتدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر حول شخصية حسن الصباح مؤسس حركة الحشاشين، وهى من أكثر الفرق التي أثارت الجدل في التاريخ بسبب قيامها بعمليات اغتيالات مختلفة.

من هم الحشاشين؟

الحشاشين هم طائفة ظهرت في القرن الحادي عشر، وقائدهم هو حسن الصباح وقاموا بالعديد من الاغتيالات لشخصيات مهمة، حيث تمكنت هذه المجموعة من إثارة الرعب والخوف فى نفوس المسلمين والمسيحيين في القرن الـ 11.

لماذا أطلق على الحشاشين هذا الاسم؟