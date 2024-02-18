مسلسلات رمضان 2024 Watch it.. قصة وأحداث مسلسل الكبير أوي8

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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024 Watch it.. ڨصة وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 وموعد العرض الرسمي

مسلسل الكبير أوي الجزء 8، أحداث مسلسل الكبير أوي8، تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8، مسلسل الكبير أوي8 بطولة النجم أحمد مكي، تصدر مسلسل الكبير أوي 8 محركات البحث الاجتماعي وذلك عقب إطلاق الشركة المتحدة لبوستر المسلسل خلال الأيام الماضية.



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قصة مسلسل الكبير أوي 8:

وقد آثار برومو مسلسل "الكبير أوي 8" التشويقي ضجة واسعة من قبل الجمهور، الذي ينتظره بلهفة شديدة، والذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي، ويواصل تصوير مشاهده بشكل مكثف للانتهاء منه بالكامل قبل حلول الشهر الكريم أن أسعفه الوقت.

ويحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

موعد عرض مسلسل "الكبير أوي" 8:

مسلسلات رمضان 2024 Watch it.. ڨصة وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 وموعد العرض الرسمي

مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن من المقرر عرضه بشكل حصري على شبكة قنوات ON خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8:

كان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



موعد شهر رمضان 2024 في مصر:

تعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر عقب استطلاع رؤية الهلال الشرعي يوم 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع وفقا للحسابات الفليكية أن يكون غرة الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث تختلف الرؤية من بلد إلى أخرى وفقا للرؤية الشرعية للهلال.