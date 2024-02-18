نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تفاصيل قصة حب وزواج أمير عيد وليلى فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير، خلال الساعات الاخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءانفصاله عن زوجته ليلى، خاصة بعدما ألغى أمير متابعتها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





تفاصيل زواج أمير عيد وليلى فاروق





و كشف المطرب أمير عيد تفاصيل زواجة من ليلي خلال تصريحات تلفزيونية له قائلا: "أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إنأحنا نجيب أكل من برا بس فى الأخر كان فى السطوح واتبسطنا جدًا، ووقتها مكنش عندي فكرة أجيب شقة ومهر وشبكة، وليلي مراتيقالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز، واتجوزنا ولازم الاهل يساعدوا فى الزواج ميطلبوش على الفاضي أنا مش رايح أشتريكرسي ولا ترابيزة.





حقيقة انفصال امير عيد وليلى فاروق

وانتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن انفصال المطرب أمير عيد وزوجته الفنانة التشكيلية ليلى فاروق،بعد قصة حب كبيرة، وسط صمت من الثنائى حيث لم يعلقا على الخبر على حساباتهما الشخصية بالسوشيال ميديا.





وقام المطرب أمير عيد بإلغاء متابعة زوجته ليلى عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيما قامت ليلىبإلغاء متابعتها له، مما يجعل تأكيدا علي خبر انفصالهما.

ونشرت ليلى صورة لها مع شخص أخر وهو يحتضنها، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب انفصالهما، وما إذا كان هذا الشاب هوالسبب في ذلك، أم إن صديقها الجديد يلعب دورًا في الأمر.





آخر أعمال أمير عيد

ويذكر أن شارك الفنان أمير عيد في الجزء الأول والثاني من مسلسل “ ريفو” وتصدر التريند وحقق نجاح كبير بعد عرضه على منصةwatch it وشارك في بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر،مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

من هو أمير عيد؟

ولد أمير عيد 26 نوفمبر 1983، أسس فرقة كايروكي في 2003 وذاع صيتها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية التي غناها أمير ثمتوالت الأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي مثل أغنية مطلوب زعيم ويا الميدان بالاشتراك مع عايدة الأيوبي واثبت مكانك، وفي 2020 قام بأول عمل سينمائي له في فيلم لما بنتولد من إخراج تامر عزت ومثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، في2022 قام بتأدية أغنية أهلا وسهلًا شرفتوا للترويج لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.