انت الأن تتابع خبر آخر تطورات قضية نادر صعب وريهام سعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الاعلامية المصرية ريهام سعيد بحذف كافة المنشورات التي وجهت من خلالها اتهامات له بتشويه وجهها وتغيير ملامحها، وهو ما اعتبره محامي محمد العزب، نقطة ضعف في موقفها.



وكشف محامي طبيب التجميل في مصر، أنه تقدّم ببلاغ ضدّ ريهام إلى نقابة الأطباء اللبنانية، خلال الأيام الماضية، بالتعاون مع المحامي اللبناني صخر الهاشم، يطالب فيه بالتحقيق في واقعة اتهام المذيعة المصرية لموكله بفشل الجراحة التجميلية التي أجراها لها في نيسان الماضي.



وأوضح في تصريحات لجريدة "النهار" انهم يسعون لإجراء تحقيقات موسعة في ملف هذه القضية من الناحية الطبية والقانونية، وإثبات عدم صحة ادعاءات ريهام، فضلاً عن أنهم يمتلكون ملفاً طبياً شاملاً عن حالتها يؤكد نجاح العملية التي أجراها نادر صعب واتفاقها مع الأصول الطبية المرعية في هذا النوع من الجراحات التجميلية.



ولفت إلى أنّ ريهام، حذفت المنشورات والفيديوات التي تتعدى فيها على سمعة الطبيب اللبناني، ما يؤكد أيضاً ضعف موقفها وعدم صحته من الأساس، كما حذفت جزء الحلقة الذي روجت خلاله لمنتج لشد البشرة، ولكن كل تلك المنشورات مقدمة إلى جهات التحقيق وموثقة قبل أن تقوم بحذفها .