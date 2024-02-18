انت الأن تتابع خبر تعرض عابد فهد وأنس طيارة للانتقادات ما القصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض بوستر مسلسل "نقطة انتهى"، بطولة عابد فهد وندى أبو فرحات وأنس طيارة للانتقادات من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحه، مشيرين إلى أنه خال من الإبداع، ولا يلفت الانتباه. أي عكس بوسترات المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأنظار.



وتصدر فهد وطيارة وندى بالإضافة إلى عادل كرم بوستر المسلسل الذي أنتجته شركة "صبّاح إخوان"، وألّفه فادي حسين، وأخرجه محمد عبد العزيز، وذلك قبل أيام من عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 على شاشة "mbc".



وقال معلقون إن البوستر بدا وكأنه عبارة عن تجميع صور للفنانين فقط، من دون أيّ مفاجآت تذكر. فيما لم تعرف الأسباب التي دفعت الشركة لتقديم هذا البوستر الرسمي العادي، مع العلم أن شركة "صباح إخوان" للأنتاج، تعلّق الكثير من الآمال على نجاح المسلسل خلال فترة عرضه .



ويدور مسلسل "نقطة انتهى" حول زوجين صيدليين هما فارس (عابد فهد) كارما (ندى أبو فرحات) يعيشان في بيروت. لكن فارس يرتكب خطأ لا يغتفر فيقع في فلك المافيات، ولا يتمكّن من الخروج منها. قبل أن يقرر وضع "نقطة انتهى" في حياته وفتح صفحة جديدة.



وما تزال كاميرا المخرج محمد عبدالعزيز تدور في بيروت، بعدما تأجّل تصوير بعض المشاهد بسبب سوء حالة الطقس في لبنان مؤخرًا، على أن يستكمل فريق العمل التصوير ليعرض في شهر رمضان المبارك.



ومن بين النجوم الذي يشاركون في المسلسل أيضًا محسن غازي، وتيم محمد عبدالعزيز من سوريا. إلى جانب النجوم اللبنانيين، خالد السيد، وجورج شلهوب، ووفاء طربيه، وبياريت قطريب، وغيرهم .