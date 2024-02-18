انت الأن تتابع خبر حسن الرداد يتزوج ناهد السباعي في محارب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف برومو مسلسل "محارب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، عن زواج حسن الرداد من ناهد السباعي ضمن سياق الأحداث، كما يدخل الأول في صراع ومواجهات مع الممثل أحمد زاهر.



ووثق البرومو حسن الرداد وهو يتحدث عن والدته، ثم تتعرض الأخيرة لحادث سير يؤدي إلى وفاتها، ليتبين أن ابن عائلة ثرية والديه ماجد المصري ونرمين الفقي هو المتسبب في مقتل والدة حسن الرداد، فتحاول أسرته إنقاذه.



ويسافر الرداد إلى الصعيد ويذهب إلى عائلة كبيرة هناك ليقدم كفنه في خطوة منه لمحاولة أن يتخلص من ثأر عليه.



ونشرت "الشركة المتحدة" عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، البرومو الرسمي للعمل، الذي أظهر أحداث مليئة بالإثارة والتشويق، قبيل عرضه رسميا.



تدور أحداث "محارب" في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخص يدعى "عزيز محارب" يؤدي شخصيته حسن الرداد، وهو سائق ميكروباص صعيدي، يتعمد الهروب من قضية ثأر في قريته، ليعيش في القاهرة، ما يعرضه للعديد من المواقف الصعبة، ثم تتوالى الأحداث ويحاول النجاة بنفسه وعائلته من المخاطر.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: أحمد زاهر، ومنة فضالي، وماجد المصري، ونيرمين الفقي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وأحمد عنان، ومحمود عمرو ياسين، وغيرهم.



وشوّقت ملك أحمد زاهر جمهورها، لشخصية "راندا" التي ستقدمها في المسلسل، مشيرة إلى أنها تعمل كـ"انفلونسر"، وتتسم بالشر والقوة، سواء من خلال إزعاج من حولها بتصرفاتها، أو افتعال المشاكل مع محيطها.



وشاركت ملك عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور من كواليس التصوير، أرفقتها بتعليق قالت خلاله إن المدة المتبقية لمشاهدة العمل هي أقل من شهر، وأعربت عن حماسها لرؤية شخصيتها والتطورات التي ستحدث معها .