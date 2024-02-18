نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر أمير عيد التريند.. ماذا قال في برنامج "سولد أوت" مع محمود سعد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير، خلال الساعات الاخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءانفصاله عن زوجته ليلى، خاصة بعدما ألغى أمير متابعتها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





تصريحات أمير عيد في برنامج sold out

والدتي بنفسها فصلتني وهي بتشتغل في المدرسة كمدرسة رسم بسبب أني كنت تلميذ مشاغب، في مرة اترفدت من المدرسة ظلم بعد ماواحد شتمني شتيمة جت في الحتة الحساسة فضربته، الشتيمة كان فيها تشكيك في رجولتي.. لأني كنت أصغر واحد في الدفعة ولما وصلنا لمرحلة البلوغ كلهم بلغوا إلا أنا، كلهم فجأة في المدرسة صوتهم تخن وبقوا أقوى مني.. وأنا صوتي رفيع وبدأت أشك إن عندي حاجة غلط.





وأضاف أمير عيد: بدأت كتابة وعمري 18 سنة.. وكان عندي طموح أعمل أغاني، ولولا الجيتار يمكن مكنتش هلعب مزيكا، كان عندي غضب وتمرد ولما مسكت الجيتار بقيت إنسان هادي.. ولقيت الجيتار ونيس في الحياة، بقى عندي علاقة مع الجيتار وبيسمع مني كلام الأغاني ونطلع اللحن مع بعض، كنت بدخل في صراع مع نفسي لما كانت بتواجهني أزمة لما أكتب أغنية فيها إحساس أو بتتكلم عن البلد وفيهاوطنية.





وأكمل أمير عيد: قعدت سنتين ونص في البيت ألعب مزيكا وجالي اكتئاب من غير ما أعرف.. وبعدها عملنا الفرقة في 8 سنين، عدت عليافترة افتقدت فيها مشاعر الحب والكره تجاه أي شخص ومعنديش رغبة في الحياة بسبب المشاكل اللي عيشتها في الطفولة، كان عندي مسؤولية كبيرة أني مطلبش حاجة من والدتي بسبب المجهود اللي بذلته بعد انفصالها عن والدي، والدتي بعد انفصالها عن والدي اشتغلت الصبح في مدرسة وبالليل في مكتب عقارات.





وتابع: أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إن أحنا نجيب أكل من برا بس فى الأخر كان فى السطوح واتبسطنا جدًا، ووقتهامكنش عندي فكرة أجيب شقة ومهر وشبكة، وليلي مراتي قالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز، واتجوزنا ولازم الاهل يساعدوا فىالزواج ميطلبوش على الفاضي أنا مش رايح أشتري كرسي ولا ترابيزة.



