نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر يوم.. أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره، صورا جديدة من كواليس آخر يوم تصوير فيلمه الجديد، "بنقدر ظروفك"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلًا: "اخر يوم تصوير ”بنقدر ظروفك” وعفا الله عما سلف.. الفيلم قريبآ في جميع سينمات مصر والوطن العربي تأليف وإنتاج: سمير النيل".





قصة فيلم بنقدر ظروفك



وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكلالدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول،إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.





أحمد الفيشاوي يتصدر الترند

وكان قد أثار الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم جدلًا واسعًا، وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أمس الإثنين،بعد نشر مجموعة من الصور له وهو يرتدي بدلة فرح، وبرفقة الفنانة مي سليم وهي ترتدي فستان زفاف أبيض.



وبعد العديد من التساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة زواج الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة مي سليم، اتضح انالصور من كواليس تصوير مشهد زفافهم ضمن أحداث فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يجمع النجمين سويًا.

أحدث أعمال احمد الفيشاوي



وفي سياق متصل كان قد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلمه "عادل مش عادل" في أكتوبر الماضي، والذي ينتميإلىنوعية الأفلام الكوميدية، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر فيحياتهبالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم "عادل مش عادل"





ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلامالشتاء،ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة،بالإضافةلعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.