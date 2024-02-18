نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد زكي فطين عبد الوهاب.. قصة زواجه من سعاد حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكي فطين عبد الوهاب الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 فبراير عام 1961 ورحل عن عالمنا في 20 يوم مارس 2022.

من هو زكي فطين عبد الوهاب؟

هو زكي فطين منير عبد الوهاب ممثل مصري ولد في 15 ديسمبر 1961 وتوفي في 20 مارس 2022، وابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983.

عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس، وعمل مديرًا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية». في عام 1981.

قصة حب وزواج زكي فطين وسعاد حسني

ربط الفنان زكي فطين عبد الوهاب بالفنانة القديرة الراحلة سعاد حسني علاقة صداقة وحب، إذ تزوجها خلال بداية مشواره الفني، حسب ما أكده خلال لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «CBC»، إذ حكى قصة حبه هو والسندريلا: «كانت بداية سنة تانية في المعهد، كنت بتدرب في فيلم أهل القمة مع الفنانة سعاد حسني، وكان المخرج على بدرخان زوجها السابق وكان طليقها وقتها، كنت لسه بتدرب كان مجرد تدريب، كنت لسه في بداية حياتي شاب في الجامعة».



كانت والدته الفنانة ليلى مراد تعشق سعاد حسني، وعندما دخل عليها وأخبرها أن هناك قصة حب نشأت بينهما، فوجئت ولم تصدق، حسب حديثه: «أمي كانت بتعشق سعاد حسني، حتى لما غنت كان عندها رأى إن صوتها مش قوي، بس بتعرف تأدي بحساسية شديدة، دخلت قولت لها، أنا حصل قصة حب وبحب سعاد حسني».

سألته عن وقت ومكان تعارفهما، ولم تكن والدته موافقة على زواجه من السندريلا: «مكانتش موافقة بس عمرها ما تدخلت في زواجي، قولت لها إني أتعرفت عليها في فيلم، واتخضت طبعًا لأن وقتها كنت طالب، وحتى مش عارف أصرف على نفسي، ولغاية آخر فترة بعد ما أنا وسعاد انفصلنا كانت بتحبها جدًا، ماكنتش موافقة على زواجنا بس كانت بتحبها».

وفاة زكي فطين عبد الوهاب

توفي الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين هُما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو 2021 بورمٍ في المخ، وكان قد أُصيب في منتصف عام 2019 بسرطانٍ في الرئة.