توفى قبل رؤية طفله.. قصة اختفاء زوجة زكي فطين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - حل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكي فطين عبد الوهاب الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 فبراير عام 1961 ورحل عن عالمنا في 20 يوم مارس 2022.

من هو زكي فطين عبد الوهاب؟

هو زكي فطين منير عبد الوهاب ممثل مصري ولد في 15 ديسمبر 1961 وتوفي في 20 مارس 2022، وابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983.

عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس، وعمل مديرًا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية». في عام 1981.

سبب اختفاء زوجته

اختفت زوجة زكي فطين عبد الوهاب الأمريكية ورحلت عن مصر، وهي تحمل في أحشائها طفلًا من صلبه، ليظل طوال حياته باحثًا عن ابنه الذي لم يعلم عنه شيئًا حتى موته.

وخلال رحلة بحث الراحل زكي فطين عبد الوهاب عن ابنه، اكتشف أن والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد كانت السبب في التفرقة بينه وبين زوجته وطفله.. فكيف حدث ذلك؟



كشف الفنان الراحل، في أحد اللقاءات التليفزيونية، أن زوجته الأمريكية لم تستطع التأقلم على الحياة في مصر، كما كانت تدعي سوء معاملته الدائمة لها ما دفعها للرجوع إلى أمريكا، إلا أنها عندما علمت خبر حملها هاتفته تليفونيًا حتى يعود إليها ويربيا طفلهما سويًا، وحينها كان يبلغ من العمر 23 عامًا وكان لا يزال طالبًا في معهد السينما.

وعندما كان يستعد للسفر، انقطعت أخبارها تمامًا ولم يكن يعلم مكان إقامتها بالتحديد، وقد حاول كثيرًا التواصل معها ومحاولة معرفة مكانها هي وابنه ولكنه لم يستطع إطلاقًا، متحدثًا بنبرة حزينة، أنه لم يعرف حتى نوع الجنين إذا كان ولد أو بنت، ما جعله يعيش بندبة عميقة في قلبه.

وما زاد من حزنه وألمه النفسي، حسب تعبيره، هو اعتراف صديقة والدته الراحلة ليلى مراد، بعد وفاتها، أن زوجته كانت تُرسل الكثير من الخطابات إليه، إلا أن والدته ليلى مراد كانت تتعمد إخفاءها وتمزيقها حتى لا يتركها ويُسافر إلى أمريكا، ما جعله يحاول كثيرًا العثور عليهما، إلا أنه وجد صعوبة بالغة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتيح لمواطنيها إمكانية تغيير أسمائهم من وقت لآخر.



وفاة زكي فطين عبد الوهاب

توفي الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين هُما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو 2021 بورمٍ في المخ، وكان قد أُصيب في منتصف عام 2019 بسرطانٍ في الرئة.