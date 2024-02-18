طارق صبري يكشف عن أصعب دور جسدته خلال مسيرته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان طارق صبري عن أمنيتها عن أعماله الفنية، وأصعب الشخصيات التي جسدها، خلال لقائه في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”.

وكشف طارق صبري في تصريحات تلفزيونية له عن كيفية أختياره لأدواره حيث قال: “أحب اختيار أدوار متنوعة، وأشعر أنني أقدم شيئا مختلفا، وأحب تجسيد الأدوار الشريرة، والشرير في الحقيقة لا يظهر عليه الشر ولا يظهر على هيئته، بيكون شكلهم طيب ووديع وأول واحد يقف في العزاء ويكن بيكون مؤذي أكتر من أي حد تاني، ومفيش شخصيات مسطحة في الحياة، والشرير آخر واحد نكتشفه في الحياة”.

وعن أصعب الشخصيات التي قدمها أشار طارق صبري إلى أن شخصية الضابط خيرت السبكي التي قدمها في مسلسل الاختيار من أصعب الشخصيات التي جسدها في مشواره، موضحًا: “الشخصية من الشخصيات الصعبة جدًا، لأنها شخصية غير سوية بالمرة، ولم أكن مقتنعًا بالمنطق الخاص به، على عكس دوري في مسلسل حدوتة منسية كان لدي منطق وأصدق ما يفعله ولذلك كنت أخون بذمة، أما شخصية خيرت السبكي كنت أجد صعوبة في إيجاد داخلة له ولم أصدق أن هناك شخصا ممكن أن يتحول من ضابط يخدم بلده لـ إرهابي فكان من الصعب علي تصديقه، وأعتقد أنه كان لديه انحراف سلوكي، وكنت أشعر بالانزعاج خلال تجسيد الدور وأريد ان ينتهي”.

تفاصيل طلاق شيري عادل وطارق صبري



وفي وقت سابق أثارت الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، جدلًا واسعًا فور إعلان خبر انفصالهما مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتزامن مع عيد الحب، بعد قصة حب وزواج دام أكثر من عام.

ونشرت الفنانة شيري عادل، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

زواج شيري عادل وطارق صبري



وكانت قد تزوجت شيري عادل من الفنان طارق صبري في شهر أكتوبر لعام 2022، وقررا عقد القران في احتفال بسيط جمع الأسرتين وليس بحفل زفاف كبير، وكان بينهما فارق سن يقرب من عشر سنوات.