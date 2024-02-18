نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. معاناة زكي فطين عبد الوهاب مع مرض السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكي فطين عبد الوهاب الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 فبراير عام 1961 ورحل عن عالمنا في 20 يوم مارس 2022.

من هو زكي فطين عبد الوهاب؟

هو زكي فطين منير عبد الوهاب ممثل مصري ولد في 15 ديسمبر 1961 وتوفي في 20 مارس 2022، وابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983.

عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس، وعمل مديرًا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية». في عام 1981.

معاناة زكي فطين عبد الوهاب مع السرطان

أصيب الفنان زكي فطين عبد الوهاب بسرطان الرئة في مايو 2019 وتعافى منه ولكنه تعرض لأزمة مالية خلال فترة علاجه.

وكشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كواليس رحلته مع مرض السرطان حتى الشفاء منه، مؤكدًا أنه دومًا متماسك مع المشكلات مهما كان حجمها، موضحًا أن العامل النفسي أكثر ما يساعد الإنسان على التغلب على المرض.

وأضاف عبد الوهاب، في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضة كبيرة وهذا ما ساعدني كثيرًا على الشفاء"، موضحًا أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنانة نادية لطفي، وشقيقه أشرف أباظة.

وأوضح أنه تعرض لأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته لاستكمال علاجه وهذا ما يحدث في أغلب الأوقات للبعض، مؤكدًا أنه لولا النقابة لما استطاع إكمال علاجه.

سبق ووجّه زكي فطين عبد الوهاب نصيحة لمرضى السرطان، عندما كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بالسرطان في الرئة في منتصف عام 2019، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن يتعاملوا مع هذا المرض كـ «دور البرد».

وقال فطين عبد الوهاب في منشوره «أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي، ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان، لازم يتعامل معاه بنفس المنطق».

وفاة زكي فطين عبد الوهاب

توفي الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين هُما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو 2021 بورمٍ في المخ، وكان قد أُصيب في منتصف عام 2019 بسرطانٍ في الرئة.