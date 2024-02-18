نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نفسي أخلف بنت وأسميها نوال على اسم والدتي".. طارق صبري يكشف عن أمنيته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان طارق صبري عن علاقته بوالدته وكيف أثرت في حياته، وعن امنيته في المستقبل، وذلك اثناء ضيافته في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”.

طارق صبري عن علاقته بوالدته

فتحدث طارق صبري عن والدته الراحلة، مؤكدًا إلى إنّها كان لها دورًا محوريًا في حياته وكانت تمثل له نموذجًا في كل شيء، خاصة أنها كانت أم وأستاذة جامعية وكذلك كانت ترعى والديها فكانت تقوم بأدوار كثيرة، قائلًا: “علاقتي بوالدتي كبيرة وقوية ومختلفة، وبعد الانفصال بينها وبين أبي كانت هي بالنسبة لي كل شيء، وعشت طوال عمري معها، ولي شقيقة وحيدة أكبر مني”.

وتابع: “والدتي اسمها نوال وأحب اسمها أوي، وكنت أتمنى أنجب ابنة واسميها نوال على اسم جدتها، وكانت النموذج بالنسبة لي في كل شيء، سواء شغلها لأنها كانت أستاذة جامعية وكانت بتاخد بالها من بيتها ومني أنا وأختي بجانب رعاية والديها، وكنا نتبادل الأدوار، فأحيانًا أكون الابن وأحيانًا أكون بديلا لأبي، أو كأني أبيها أو زوجها، وكانت أحيانًا تستأذني وتعرض عليا مواعيد عملها، ومع من ستخرج؟ فعلاقتنا كان بها صداقة وكنت أحب الخروج معها وكانت صديقة لجميع أصدقائي”.

تفاصيل طلاق شيري عادل وطارق صبري



وفي وقت سابق أثارت الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، جدلًا واسعًا فور إعلان خبر انفصالهما مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتزامن مع عيد الحب، بعد قصة حب وزواج دام أكثر من عام.

ونشرت الفنانة شيري عادل، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

زواج شيري عادل وطارق صبري



وكانت قد تزوجت شيري عادل من الفنان طارق صبري في شهر أكتوبر لعام 2022، وقررا عقد القران في احتفال بسيط جمع الأسرتين وليس بحفل زفاف كبير، وكان بينهما فارق سن يقرب من عشر سنوات.