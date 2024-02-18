نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدة تطرح البوستر الرسمي لمسلسل مليحة.. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل "مليحة”، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.









وظهر في البوستر الفنان دياب، وميرفت أمين، والفنان أمير المصري، والفنانة الفلسطينية سيرين خاس، والفنان على الطيب، ومن المقررعرضه بالسباق الرمضاني المقبل على إحدى قنوات الشركة، والمكون من 15 حلقة.





تفاصيل مسلسل مليحة





يسلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات. يرمز البوستر إلى الصمود والتصدي للظروف الصعبة، مع التركيز على الإرادة والقوة النفسية التي يحتاجها الأفراد لمواجهة التحديات والصعاب في ظل استمرار الصراعات.

يتناول مسلسل مليحة قضايا فلسطينية ملحة، حيث تركز الأحداث على شخصية شابة فلسطينية تُدعى مليحة والتي يجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس تركت مليحة فلسطين بعد أحداث الانتفاضة عام 2000 وعاشت في ليبيا برفقة جدها نتيجة تدمير منزلها على يد الاحتلال الإسرائيلي تتسم أحداث المسلسل بالتشويق والإثارة حيث تتوالى المفارقات والصراعات في حياة مليحة تعكس القصة الصراعاتالشخصية والاجتماعية التي تواجهها مليحة وكذلك تأثيرات الاحتلال على حياة الفلسطينيين وتشريدهم.





مليحة تمثل شخصية معقدة تتحدى الظروف القاسية التي واجهتها وتسعى جاهدة للبحث عن هويتها ومكانتها في العالم تتمحور قصة مليحة حول الصراعات الداخلية التي تعيشها المرأة الفلسطينية وتجاهل المجتمع لمعاناتها وتحدياتها يتم تصوير تجربة مليحة كمثال على التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجهها النساء في الشرق الأوسط بشكل عام، والفلسطينيات بشكل خاص.





أبطال مسلسل مليحة

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروةأنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.



