نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطان ملكشاه.. إسلام جمال يكشف عن شخصيته في "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان إسلام جمال، جمهوره، البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "الحشاشين"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق إسلام جمال على البوستر الدعائي قائلًا: "الحشاشين السلطان ملكشاه سلطان المسلمين، رمضان 2024، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، للمخرج دكتور پيتر ميمي، تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج تامر مرسي سينرجي، إشراف عام حسام شوقي، المنتج الفني فتحي إسماعيل، مدير التصوير دكتور حسين عسر، ديكور أحمد فايز".





تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب،ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر،بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.





برومو مسلسل الحشاشين

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فىشهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاولالنجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسنابن الصباح".

أحدث أعمال إسلام جمال





ومن جهة أخرى يواصل الفنان إسلام جمال تصوير مشاهده في مسلسل الوصفة السحرية، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.



آخر أعمال إسلام جمال

وعرض مؤخرًا لـ إسلام حكاية "ما تيجي نشوف" هي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل" 55 مشكلة حب "، وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنانة هنا شيحه والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.