نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات محمود ذو الفقار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود ذو الفقار، صاحب مجموعة من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، وكان أبطالها من نجوم ونجمات الصف الأول، والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما ومحفورة فى أذهان المشاهد العربى.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية زيجات محمود ذو الفقار..

زيجات محمود ذو الفقار

تزوج محمود ذو الفقار مرتين، حيث كانت أولى زيجاته من الفنانة عزيزة أمير، التي اشترك معها في شركة إنتاج، وكانت من أولى شركات الإنتاج المهمة، واستمر زواجهما إلى أن رحلت عام 1952، أما الزيجة الثانية، كانت من الفنانة مريم فخر الدين، الذي أعجب بها من خلال عمله معها في أحد الأفلام، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا، حيث انفصلا بعد زواج دام لمدة 8 سنوات، شارك ذو الفقار فى فيلم «خلود» عام 1948 أمام فاتن حمامة وبشارة واكيم وكمال الشناوي وإسماعيل يس ومحمود السباع، وكان من إنتاجه بالاشتراك مع أحمد حمامة والد فاتن حمامة، في الأسبوع الأول من التصوير نشأت قصة حب بينه وبين فاتن حمامة فتزوجا وانجبا ابنتهما نادية التي اشتركت بالتمثيل وهي طفلة في فيلم «موعد مع السعادة» 1954 وكان من إخراج والدها، وعملت فاتن حمامة معه في مجموعه كبيرة من الأفلام.

حياة محمود ذو الفقار

وُلد محمود قصدي أحمد مراد ذو الفقار في طنطا عام 1914 فوالده هو أحمد بك مراد ذو الفقار وكان اميرالاي (عميد) شرطة ووالدته نبيلة هانم ذو الفقار وله أشقاء عملوا بالفن هما الفنانين الراحلين عز الدين ذو الفقار وصلاح ذو الفقار، حصل على دبلوم العمارة عام 1935 وعمل كمهندسًا معماريًا في قسم التصميمات في وزارة الأشغال ثم وزارة الأوقاف والتي وضعته على بداية الطريق الفني بمحض الصدفة دون أي تخطيط مُسبق، حيث التقى هناك بالمخرج حسين فوزي الذي رشحه لبطولة فيلم بياعة التفاح عام 1937 وإنطلق بعدها في عالم الفن، وهو أول من دخل مجال الفن في عائلة ذو الفقار.

اهم أفلام محمود ذو الفقار

شارك محمود ذو الفقار في نحو 26 فيلمًا، وأخرج 50 فيلمًا، منها فيلم "هدية" و"امرأة زوجي"، وألف 28 فيلمًا منها "الورشة" و"للرجال فقط" كما أنتج 7 أفلام منها "الأستاذة فاطمة، وأخلاق للبيع"، منهم "طاقية الإخفاء" عام 1944 و"عودة طاقية الاخفاء" عام 1946، وأفلام "أخلاق للبيع"، "شباب اليوم"، "لا تذكريني"، "امرأة في دوامة"، "ثمن الحب"، "تحيا الستات"، "الست الناظرة"، "فتاة من فلسطين"، "بنت الجيران"، "نساء محرمات"، "الأيدي الناعمة"، "المرأة المجهولة"، "الرباط المقدس"، "المراهقة الصغيرة"، و"رجال بلا ملامح".