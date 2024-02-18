نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء توافد النجوم على حفل "ليالي سعودية مصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة مميزة ومليئة بالفن، بدأ نجوم الفن العربي بالتوافد استعدادًا لحضور أضخم وأقوى حفل تشهدها دار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، برعاية معالى المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، كأولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء، تحت شعار “الليلة المصرية السعودية”.

وبدأ توافد عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلاميين والمشاهير على الحفل، وعلى رأسهم الإعلامية جاسمين طه والإعلامي أحمد موسى، والفنانة إسعاد يونس، والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة عارفه عبد الرسول والمخرج خيري بشارة والموسيقار صلاح الشرنوبي، وآسر ياسين.

انطلاق أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

تستضيف دار الأوبرا المصرية، في تمام الثامنة مساء اليوم، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى، يتابعها الجمهور على الهواء مباشرة، عبر قناتي dmc والحياة.