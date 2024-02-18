نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغائب الحاضر" رغم وفاته.. مصطفى درويش حاضر في أحداث كامل العدد 2 برمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة دينا الشربيني خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل كامل العدد 2، وذلك بعدما حقق الجزء الأول من العمل نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي 2023.

وم المفترض أن الفنان الراحل مصطفى درويش سيكون الغائب الحاضر في هذا الجزء، وذلك بعد مشاركته في الجزء الأول من العمل، والنجاح الهائل الذي حققه خلال الموسم الأول، فيسكون حاضرًا بسيرته.

قصة وأحداث مسلسل كامل العدد 2 وموعد العرض الرسمي، بعدما حقق مسلسل “كامل العدد” نجاحًا كبيرًا خلال موسمه الأول، قرر صانعو العمل تكرار التجربة بجزء ثانٍ هذا العام، على مدار 15 حلقة وتميل أحداث المسلسل إلي الطابع الاجتماعي بين زوجين وأبنائهما، من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض على القنوات الخاصة بها.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 من خلال تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل التي تجسدها دينا الشربيني، وأحمد طبيب التجميل الذي يجسده شريف سلامة، إذ تظهر بينهما مشاكل جديدة تتعلق بأبنائهما، بعد أن تخطيا سويًا العقبات التي واجهتهما في بداية العلاقة، وتتوالى الأحداث لتلمس قضايا الأسرة المصرية.

أبطال مسلسل كامل العدد

ويتضمن برومو المسلسل الذي طرحه فريق العمل، جملة “7 مش براءة.. الـ8 يحلي الحكاية”، التي تشير إلى إنجاب الزوجين لطفل آخر، ليصبح عدد أبنائهما 8، وذلك استكمالًا لما دار في الأحداث بالجزء الأول.

«كامل العدد 2» من بطولة النجمة دينا الشربيني، النجم شريف سلامة، والنجمة إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وللخراج خالد الحلفاوي.

القنوات الناقلة لمسلسل كامل العدد 2

روجت الصفحة الرسمية لقناة دى إم سى على الفيس بوك بوسترات الجزء الثانى من مسلسل كامل العدد بطولة الفنان شريف سلامة ودينا الشربينى، وعلقت قائلة: انتظروا النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة في مسلسل كامل العدد بلس1 في رمضان شهرالفرحة على شاشات المتحدة.

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تفتح المجال لفرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، طرح أفكار أكثر تنوعًا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل