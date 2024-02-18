نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطرح البوسترات الدعائية لـ مسلسل مليحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل مليحة والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، وهو من بطولة محمد دياب وميرفت أمين.

أحداث مسلسل مليحة في رمضان 2024

يعد مسلسل مليحة، أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث العدوان على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم بمرسى مطروح، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر الأسرة للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين، خلال المسلسل دور والدة “دياب” الشاب الفلسطيني الذى يعيش فى مصر.

يسلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات.

يرمز البوستر إلى الصمود والتصدي للظروف الصعبة، مع التركيز على الإرادة والقوة النفسية التي يحتاجها الأفراد لمواجهة التحديات والصعاب في ظل استمرار الصراعات.



يتناول مسلسل مليحة قضايا فلسطينية ملحة، حيث تركز الأحداث على شخصية شابة فلسطينية تُدعى مليحة والتي يجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس تركت مليحة فلسطين بعد أحداث الانتفاضة عام 2000 وعاشت في ليبيا برفقة جدها نتيجة تدمير منزلها على يد الاحتلال الإسرائيلي تتسم أحداث المسلسل بالتشويق والإثارة حيث تتوالى المفارقات والصراعات في حياة مليحة تعكس القصة الصراعات الشخصية والاجتماعية التي تواجهها مليحة وكذلك تأثيرات الاحتلال على حياة الفلسطينيين وتشريدهم.

مليحة تمثل شخصية معقدة تتحدى الظروف القاسية التي واجهتها وتسعى جاهدة للبحث عن هويتها ومكانتها في العالم تتمحور قصة مليحة حول الصراعات الداخلية التي تعيشها المرأة الفلسطينية وتجاهل المجتمع لمعاناتها وتحدياتها يتم تصوير تجربة مليحة كمثال على التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجهها النساء في الشرق الأوسط بشكل عام، والفلسطينيات بشكل خاص.

أبطال مسلسل مليحة

العمل من إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار، ويشارك في البطولة أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات موسم رمضان 2024



مسلسلات رمضان 2024



يذكر أن مسلسل محارب ينافس وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 2024، من ضمنها، مسلسل حق عرب، مسلسل عتبات البهجة، مسلسل المداح الجزء الرابع، مسلسل صيد العقارب، مسلسل صدفة، جري الوحوش، مسلسل فراولة، مسلسل السرداب، مسلسل بـ 100 راجل، كامل العدد 2، مسلسل أسود باهت، مسلسل كوبرا، مسلسل جريمة منتصف الليل، مسلسل قلع الحجر.