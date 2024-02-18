نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أعمال محمود ذو الفقار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود ذو الفقار، صاحب مجموعة من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، وكان أبطالها من نجوم ونجمات الصف الأول، والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما ومحفورة فى أذهان المشاهد العربى.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة أعمال محمود ذو الفقار..

أعمال محمود ذو الفقار

الاخراج: "عقد، رجال بلا ملامح، برج العذراء،أنا وزوجتي والسكرتيرة، حبى المراهقات، امرأة زوجي، عقد فتاة الاستعراض، الحب سنة، أسرار البنات، روعة الحب، حكاية 3 بنات، أجازة غرام، القبلة الأخيرة، نورا، الخروج من الجنة، المراهقة الصغيرة، عدو المرأة، الثلاثه يحبونها، أغلى من حياتي، للرجال فقط، المتمردة، الأيدي الناعمة، سنوات الحب، ثمن الحب، امرأة في دوامة، لا تذكريني، المراهق الكبير، موعد مع الماضي، الحب كده، بلا دموع، الرباط المقدس، العملاق، عقد، نساء محرمات، المرأة المجهولة، شباب اليوم، توبة، رحلة غرامية، رنة الخلخال، بنت الجيران، الأرض الطيبة، غلطة العمر، آمنت بالله، خدعني أبى، قسمة ونصيب، أخلاق للبيع، عقد، الليل لنا، فتاة من فلسطين، فوق السحاب، هدية، تحيا الستات.

التأليف:" عقد، حكاية 3 بنات، مالك القصة، ثمن الحب، مالك القصة والسيناريو والحوار إمرأة في دوامة، كمؤلف، لا تذكريني، مالك السيناريو والحوار، المراهق الكبير، مالك القصة والسيناريو والحوار، عقد، نساء محرمات،حوار وإخراج، شباب اليوم، مالك القصة والسيناريو والحوار توبة، كمؤلف، رحلة غرامية، مالك القصة والسيناريو والحوار رنة الخلخال، مالك السيناريو، الأرض الطيبة ، كمؤلف خدعنى أبى، مالك القصة والسيناريو والحوار، قسمة ونصيب، مالك القصة والسيناريو والحوار أخلاق للبيع، مالك السيناريو والحوار عقد، ملصق فيلم الفلوس، فوق السحاب، مالك السيناريو والحوار، هدية، مالك القصة والسيناريو والحوار، عودة طاقية الإخفاء، مالك السيناريو والحوار الفلوس، مالك السيناريو والحوار، طاقية الإخفاء، مالك السيناريو والحوار، ابنتى، مالك السيناريو والحوار

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سبب استقالة محمود ذو الفقار من وزارة الأوقاف

قرر الراحل محمود ذو الفقار بعد أن حصل على البكالوريا والتحق بكلية الهندسة وبعد تخرجه عام 1934 العمل لوظيفة بوزارة الأشغال وعمل كمهندس في قسم التصميمات،ولكنه قدم استقالته وانضم لـ وزارة الأوقاف،والتى كانت بوابة دخوله الفن عن طريق الصدفه،بالمخرج حسين فوزي الذي رشحه لبطولة فيلم «بياعة التفاح» عام 1937 أمام الفنانة عزيزة أمير، ومن هنا بدأت حياتةالفنية تستمر.