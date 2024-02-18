ماجد المهندس يفتتح أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" بدار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح الفنان ماجد المهندس أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" بدار الأوبرا، ويقام الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، كما ستم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل حفل ليالي السعودية المصرية

استضافت دار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كلًا من محمد منير، ماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية خلال مؤتمر صحفى كبير أقامه بفندق الفورسيزون، وقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن تأسيس صندوق Big Time، لرعاية الأفلام المصرية والسعودية والعربية، برعاية الهيئة العامة للترفيه وهيئة سوق المال.

كلمة وزيرة الثقافة عن استعدادات حفل ليالي السعودية المصرية

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة، في إطار ذلك وعبر مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك ببرتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من من الانشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وهيئة الترفيه في هيئة مجموعة من الحفلات المشتركة في مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والبالية إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

القنوات الناقلة لحفل الليالي السعودية المصرية

ومن المقرر بث الحفل الأول من الليالي السعودية - المصرية، مباشرة عبر قناتي الحياة وdmc، ويأتي ذلك في إطار تعاون هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، مع وزارة الثقافة المصرية، لإطلاق أولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.