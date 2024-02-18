نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أسباب تجعل مسلسل "إمبراطورية ميم" في قائمة مشاهدتك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وتتسابق الأعمال الدرامية لعرض أعمالها في الموسم الرمضاني الضخم، والذي سيكون ملئ بالأعمال الممتعة.

ومن بين هؤلاء الأعمال مسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوي والمخرج محمد سلامة، وفي حقيقة الأمر هناك أكثر من سبب يجعل مسلسل إمبراطورية ميم هو العمل الأكثر انتظارا.

إمبراطورية ميم

ويبرز لكم دوت الخليج الفني أهمها:

العمل من تأليف الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمه من قبل في السينما وقامت ببطولته النجمة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

العمل من بطولة خالد النبوي الذي يقدم هذه النوعية من الأعمال بسلاسة مطلقة، وأجواء ممتعة تجعل تعشق تفاصيلها.

الكيمياء بين خالد النبوي والمخرج محمد سلامة والتي شاهدناها في مسلسل "راجعين يا هوى" العام الماضي.

العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم الشباب بمختلف الأعمار، لتقديم سيمفونية شبابية، والربط بين مختلف الأجيال مما يجعل العمل مناسب لجميع فئات المجتمع.

تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم":

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية م» في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا بعمر المراهقة، وتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



و يجسد دور الأب في مسلسل “إمبراطورية ميم” الفنان خالد النبوي، وبالنسبة للأبناء مجموعة من الفنانين الشباب، وهم:«نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان».

ويذكر أن يأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.