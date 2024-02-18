نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كلمة المستشار تركي آل الشيخ في حفل ليالي السعودية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت دار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كلًا من محمد منير، ماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمه المستشار تركي آل الشيخ في حفل ليالي السعودية المصرية..

كلمه المستشار تركي آل الشيخ في حفل ليالي السعودية المصرية

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، خلال حديثه في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المُذاع عبر شاشة «الحياة»:" أن هناك حرص على وجود تنسيق عالي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إقامته، هذا حفل للتاريخ والعلاقة العميقة والتاريخية بين مصر والسعودية تنعكس على أرض الواقع، مشددًا على أن رمزية المكان والحضور والمشاركين أكبر دليل على عمق وحجم العلاقة بين البلدين، بحلم بالانتقال للمستوى الأعلى والأكبر من المشروعات الكبرى، مشددًا على أن مصر مليئة بالخبرات والمواهب والقدرات والكفاءات والسعودية أيضًا تعيش انتعاشة، موضحًا أنه لو حدث تكامل بين مصر والسعودية سننتقل لمنطقة كبيرة.

ماجد المهندس يفتتح أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" بدار الأوبرا

وأيضا افتتح الفنان ماجد المهندس أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" بدار الأوبرا، ويقام الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، كما ستم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

القنوات الناقلة لحفل الليالي السعودية المصرية

ومن المقرر بث الحفل الأول من الليالي السعودية - المصرية، مباشرة عبر قناتي الحياة وdmc، ويأتي ذلك في إطار تعاون هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، مع وزارة الثقافة المصرية، لإطلاق أولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، ويقام الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، كما ستم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.