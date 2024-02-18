نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السينما حدوتة جميلة ملهاش آخر".. يسرا تكشف عن سعادتها في حفل "ليالي مصرية سعودية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة مميزة ومليئة بالفن، حرصت الفنانة يسرا على حضور أضخم وأقوى حفل تشهدها دار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، برعاية معالى المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، كأولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء، تحت شعار “الليلة المصرية السعودية”.

كشفت النجمة يسرا خلال حضورها حفل «ليالي سعودية مصرية» عن سعادتها بحضور الحفل وعلقت قائلة: “إحنا عندنا روابط قوية بيننا وبين السعودية على مدى التاريخ.. حتى أكتر ناس بيروحوا الحج هما المصريين، وفي محبة بينا وبين بعض ملهاش آخر.. ومتنساش إن السينما المصرية زمان أيام الفيديو مين كان بيشتريها؟ السعودية ودا كان مهم جدًا.. يعني الترابط الفني والسياسي والثقافي دا مهم جدًا”.



وتابعت: السينما ضمير أمة ومرآة الواقع الذي نعيش فيه، أنا لما كنت ادخل في مشكلة كنت اتفرج على أفلام عشان اقدر افكر في مشكلتي بشكل مختلف.. فالسينما حدوتة جميلة ملهاش آخر".

كما وجهت يسرا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ أثناء لقائها به على الهواء مباشرة: "شرفت مصر وسعداء بوجودك وبوجود الأخوة السعوديين".

كما بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلاميين والمشاهير على الحفل، وعلى رأسهم رامي جمال، أحمد فهمي، كريم عبد العزيز، الإعلامية جاسمين طه والإعلامي أحمد موسى، والفنانة إسعاد يونس، والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة عارفه عبد الرسول والمخرج خيري بشارة والموسيقار صلاح الشرنوبي، وآسر ياسين.

انطلاق أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

تستضيف دار الأوبرا المصرية،بدء من تمام الثامنة مساءً، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى.

وتنقل أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية على شاشة قناة الحياة، وقناة dmc»، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.