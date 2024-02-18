نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا على الله.. أحمد زاهر يروج لمسلسل "محارب" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد زاهر لمسلسله الجديد "محارب"، حيث شارك البوستر الدعائي لشخصيته، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.





وعلق أحمد زاهر على البوستر الدعائي قائلًا: "بسم الله توكلنا علي الله مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤ علي قنوات المتحده باذن الله تاليف محمد سيد بشير واخراج شيرين عادل وانتاج احمد السبكي التوفيق من عندك يارب".





أحداث مسلسل محارب



ويدور أحداث مسلسل محارب في اطار (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب



والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر،سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرومحمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى





أحدث أعمال أحمد زاهر

كما يشارك أحمد زاهر في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل نعمة الأفوكاتو ويتكون من 15 حلقة، ووضع الملحن هيثم نبيل الموسيقى التصويرية له.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وتجسد خلاله مي عمر شخصية محامية تدعى (نعمة سعيد أبو علب) المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وتتعرض للعديد من المواقف والأحداث الصعبة بحكم عملها.





أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة نعمة الأفوكاتو بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس،عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف،والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.