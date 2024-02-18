نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسل فراولة بأولى حفل ليالي مصرية سعودية

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل أولى حفل ليالي سعودية مصرية، الليلة، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، في سهرة بدأت في الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، يحييها كلًا من الكينج محمد منير، المطربة شيرين عبد الوهاب، الفنان ماجد المهندس، في بداية التعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية برئاسة د.نيفين الكيلاني.

دور نيللي كريم في مسلسل فراولة

وحرصت الفنانة نيللي كريم على الحضور إلى حفل ليالي سعودية مصرية، ورحبت نيللي كريم بالشعب السعودي خلال أولى حفلات ليالي سعودية مصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفية بدار الأوبرا.

وعبرت نيللي أثناء مقابلتها مع قناة الحياة عن سعادتها بذلك الحفل فاشلة "مبسوطة بوجود الشعب السعودي في بيتي لإني اعتبر دار الأوبرا المصرية بيتي مشيرة إلى إن العلاقات السعودية والمصرية علاقات قوية ووطيدة على مر العصور".

وكشفت نيللي كريم أثناء مقابلتها عن دورها الجديد خلال مسلسل فراوله المقرر عرضه في رمضان المقبل لافتة إلى إن العمل كوميدي وتنشر خلاله الطاقة الإيجابية والمسلسل سيتم عرضه خلال النصف الثاني من رمضان الكريم".

تفاصيل حفل ليالي سعودية مصرية

من جانبه أكد د.خالد داغر: «الحفل سيكون بداية لسلسلة من السهرات المميزة على مدار الفترة المقبلة، والتي تأتي في إطار التبادل الثقافي والفني بين مصر والسعودية في أعلى وأفضل مستوى».



أول حفلات الليالي المصرية

السعودية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكون الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومن تنظيم بنش مارك ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية dmc وقناة الحياة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.