نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا، منذ قليل، السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع كبير مع المرض، حيث كانت محتجزة داخل أحدى المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية،فقد مكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.



وأعلن خبر الوفاة منذ قليل المنتج الفني هاني عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت”.