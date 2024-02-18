نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الفترة الأخيرة، ارتفعت نسبة الاهتمام من قبل الكثير من المشاهدين نحو مسلسل "العتاولة"، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان 2024، ويتمتع ببطولة النجم الكبير أحمد السقا.

يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد عرض المسلسل، الذي يتوقع أن يكون في بداية شهر رمضان 2024.

يعتبر المسلسل من الأعمال المنتظرة في هذا الموسم، حيث يحظى بترقب كبير من قبل المشاهدين.

مسلسل "العتاولة":



يعتبر "العتاولة" من الأعمال الشيقة التي يترقبها الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث يتناول قصة اجتماعية مثيرة، ويتضمن صراعًا بين الأخوات طارق لطفي والسقا.

يشارك في العمل أيضًا مي كساب التي تجسد دور الطليقة لأحمد السقا، وزينة التي تلعب دور حبيبته، بينما يشرف على كتابة المسلسل هشام هلال، ويقوم بإخراجه أحمد خالد موسى، ومن المتوقع أن يتألف المسلسل من نحو 30 حلقة.

موعد عرض مسلسل "العتاولة":



من المتوقع أن يتم بث مسلسل "العتاولة" في بداية شهر رمضان الكريم، والتي قد تكون في 11 مارس 2024.

سيتم عرض المسلسل على منصة شاهد، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعته بسهولة عبر الإنترنت.