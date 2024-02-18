نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي في حفل "ليالي مصرية سعودية": من زمان صناعة السينما المصرية دايمًا فيها دعم سعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة مميزة ومليئة بالفن، حرصت الفنانة منة شلبي على حضور أضخم وأقوى حفل تشهدها دار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، برعاية معالى المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، كأولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء، تحت شعار “الليلة المصرية السعودية”.

كشفت النجمة منة شلبي خلال حضورها حفل «ليالي سعودية مصرية» عن سعادتها بحضور الحفل وعلقت قائلة: “طول عمر مصر والسعودية من زمان دولتين شقيقتين بينهم كل الاحترام والحب وداعمين لبعض في جميع المجالات، ومصر بلد عريقة ليها تاريخ كبير والسعودية بلد جميلة فيها الحرمين الشرفين، وده موضوع غير قابل للنقاش ومالوش علاقة بأي حاجة مسيسة”.

وتابعت منة شلبي، حديثها قائلة: “اللي بينزل السعودية بيلاقي ترحيب كبير ورهيب والعكس في مصر، وده مفيهوش أي حاجة جديدة من زمان جدًا صناعة السينما المصرية دايمًا فيها دعم سعودي، والفن المصري سباق في الوطن العربي، والعلاقة بين مصر والسعودية مبنية من زمان، وعلاقة قديمة ووطيدة وليها أصول عريقة”.

وعن رأيها في قرارات المستشار تركي آل الشيخ، بشأن الأفلام المقرر إنتاجها من صندوق Big Time، وضخ أكثر من 4 مليارات جنيه للصندوق، علقت منة شلبي قائلة: “شيء رائع لأن السينما المصرية محتاجة إنتاج أكبر من كده، وأنا أول ما بدأت أمثل كنا نقدر نعمل أربع أو خمس أفلام في السنة من ضمن عشرين فيلم، لكن ممكن دلوقتي اللي معروض يكون عشرة والحلو أوي اتنين فالتنوع قل شوية والإنتاج قل، ولذلك دي حاجة رائعة ودعم خطير وبنشكر سيادة المستشار على ده”.

كما بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلاميين والمشاهير على الحفل، وعلى رأسهم رامي جمال، أحمد فهمي، كريم عبد العزيز، الإعلامية جاسمين طه والإعلامي أحمد موسى، والفنانة إسعاد يونس، والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة عارفه عبد الرسول والمخرج خيري بشارة والموسيقار صلاح الشرنوبي، وآسر ياسين.

انطلاق أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

تستضيف دار الأوبرا المصرية،بدء من تمام الثامنة مساءً، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى.

وتنقل أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية على شاشة قناة الحياة، وقناة dmc»، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.